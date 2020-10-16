Берн, , 14:32 — REGNUM Встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской проведет 19 октября глава Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии Изабель Море. Об этом 16 октября сообщается на сайте швейцарского Национального совета.

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«Во время официального визита в Литву, Латвию и Эстонию председатель Национального совета Изабель Море проведет в понедельник, 19 октября, в Вильнюсе переговоры с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что Море и Тихановская в ходе встречи проведут обсуждение ситуации в Белоруссии, и также ожиданий и надежд белорусской оппозиции.

Помимо того, уточняется, что представители Национального совета Швейцарии приедут в страны Прибалтики для того, чтобы узнать о мерах по борьбе с COVID-19 и экономическим кризисом, который вызван пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двух граждан России и четыре российские компании, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста, внесла в санкционный список Швейцария.