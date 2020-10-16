Киев, 16 октября 2020, 14:25 — REGNUM Истинной целью социологического опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, является легализация наркотиков в стране. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщила 16 октября пресс-служба партии.
По мнению Тимошенко, вопросы, предложенные Зеленским, не имеют особого смысла, поскольку ответы на них ясны и без опроса.
Единственным существенным вопросом, вынесенным на суд общественности, является вопрос о медицинской марихуане, считает Тимошенко.
Тимошенко заявила, что обратится в Центральную избирательную комиссию для того, чтобы там дали оценку законности проведения подобных опросов в день выборов. Кроме того, депутат пообещала инициировать в Верховной раде рассмотрение законопроекта, запрещающего проведение опросов во время выборов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что в случае удачного проведения опроса, подобные исследования могут проводиться на постоянной основе.
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