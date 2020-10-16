Иркутск, , 14:19 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внёс на согласование в Законодательное собрание кандидатуру на должность своего первого заместителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Это Андрей Козлов. В настоящее время он занимает должность заместителя главы региона и отвечает за вопросы внутренней политики», — уточнили в областной администрации.

Отметим, что в связи с избранием и вступлением в должность губернатора Игорь Кобзев по Уставу представляет на утверждение Законодательным собранием региона кандидатуры на посты первого заместителя губернатора и первого заместителя председателя областного правительства.