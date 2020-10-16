Тбилиси, , 14:17 — REGNUM Топографические карты, на основании которых Тбилиси заявил о необходимости пересмотреть договоренности с Баку о разделе приграничных территорий, были добыты в России в ходе «спецоперации». Об этом министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал 16 октября на телеканале «Имеди».

По словам военного министра, советские карты 1938 года выпуска помог добыть российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Хидашели. Он владеет картографической компанией, поэтому грузинские власти обратились к нему с просьбой помочь. Хидашели нужные карты нашел, привез в Грузию, где передал в министерство обороны.

«Я не имею права озвучивать другую, более важную информацию. Думаю, в любом нормальном государстве организаторы, инициаторы и исполнители такой спецоперации, как минимум, заслуживали бы благодарности», — сказал Гарибашвили.

Он также называл Хидашели «патриотом Грузии», а его поступок «геройским».

Напомним, в Грузии 24 сентября заявили, что необходимо пересмотреть соглашения 2006 и 2007 годов, которые Тбилиси и Баку заключили при делимитации границы. Позже в Генпрокуратуре Грузии сообщили, что ведомству передали топографические карты 1938 года выпуска, на которых граница отмечена не так, как решили члены двусторонней комиссии по делимитации. Двух ее членов обвинили в нарушении территориальной целостности Грузии и арестовали на время следствия.

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