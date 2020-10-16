Люксембург, , 14:24 — REGNUM Парламент Люксембурга единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху, которая осуждает военную помощь Азербайджану со стороны Турции в конфликте с Арменией. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте парламента.

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В резолюции парламент призвал правительство страны осудить военные действия, которые нарушают соглашение от 1994 года о прекращении огня в Карабахе, а также любое внешнее вмешательство, направленное на поддержку сторон конфликта.

В частности, депутаты просят осудить «турецкую военную поддержку Азербайджана». Резолюцию, также содержащую призыв поддержать любую инициативу о перемирии, они направят на одобрение правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Турция и Азербайджан хотели взять Нагорный Карабах под контроль в результате блицкрига, однаок им это не удалось. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опровергает участие турецких военных в боях.

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