Сеул, , 14:14 — REGNUM Сеул призывает Токио «прозрачно» обмениваться информацией и контактировать с мировым сообществом по поводу утилизации воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей МИД Южной Кореи.

По их словам, власти страны обеспокоены тем, что сброс воды может отрицательно сказаться на здоровье и безопасности граждан.

Ранее японская газета Mainichi Shimbun сообщала о том, что правительство Японии намерено принять окончательное решение по сбросу в Тихий океан загрязнённой воды из хранилища АЭС «Фукусима-1» до конца октября.

По данным японской энергетической компании Tokyo Electric Power Company, объём накопленной воды в разрушенных реакторах оценивается в 1,23 млн тонн.