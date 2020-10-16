Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM На пост министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области назначили заместителя министра Артём Бахтерев. Соответствующий документ пока не опубликован.

Как передаёт интернет-газета Znak со ссылкой на собственный источник в правительстве Свердловской области, указ о назначении чиновника подписал глава региона Евгений Куйвашев. Кандидатуру Бахтерева ранее советовал уральский фермер Василий Мельниченко.

Предыдущий глава свердловского министерства АПК Дмитрий Дегтярёв скончался в июле 2020 года. Чиновник болел COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале назначили на пост директора Многофункционального центра Анастасию Девятых из областного департамента информатизации и связи.

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