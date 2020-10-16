Ереван, , 14:02 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян обвинил власти Азербайджана в нежелании соблюдать режим перемирия в Нагорном Карабахе. Он заявил об этом 16 октября на совместной пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом в Ереване.

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«Азербайджан открыто показывает, что не только отказывается выполнять режим перемирия, но и при подстрекательстве Турции стремится расширить географию конфликта путем открытой агрессии против суверенной территории Армении», — сказал Мнацаканян.

При этом глава МИД Армении подчеркнул, что, хотя за такими действиями и решениями Баку, по его мнению, стоит Турция, ответственность за них лежит на властях Азербайджана.

Также Мнацаканян отметил, что желание Баку «превратить Азербайджан в зону влияния Турции и очага международного терроризма» — это угроза региональной безопасности и стабильности и утончил, что «экспорт» боевиков в другие регионы является одним из инструментов экспансионистской политики турецких властей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны сообщили, что пять районов Азербайджана, которые расположены вокруг Нагорного Карабаха, в настоящее время подвергаются обстрелам со стороны ВС Армении.