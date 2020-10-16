Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что по популярности он уступает только Иисусу Христу. Такое заявление он сделал на предвыборном митинге в Гринвилле в штате Северная Калифорния, сообщает The Hill.

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Глава государства рассказал, что на днях его назвали самым знаменитым человеком в мире. Однако Трамп ответил, что это не так.

«А мои собеседники поинтересовались, кто же более знаменит. И я ответил, что Иисус Христос», — добавил американский лидер, подчеркнул, что если посмотреть на небо, то станет ясно, что Иисус Христос «лидирует с большим отрывом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ходе своего выступления перед сторонниками, которое состоялось в штате Пенсильвания, глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что чувствует себя суперменом после приёма препарата от коронавирусной инфекции. Он отметил, что не знает точно, какими препаратами его лечили от COVID-19, но они показали высокую эффективность.