Париж, 16 октября 2020, 13:52 — REGNUM Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в «преступном сообществе» по подозрению в финансировании Ливией его избирательной кампании 2007 года, сообщает 16 октября BFMTV.
Соответствующее решение принято национальной финансовой прокуратурой.
Напомним, это уже не первый раз, когда бывший глава Франции оказывается в поле зрения правоохранительных органов в связи с предположительной поддержкой его кандидатуры со стороны ливийского лидера Муаммара Каддафи. По данным французской прессы, официальный Триполи перед Саркози на избрание €50 млн.