Варшава, , 13:50 — REGNUM Институт опроса общественного мнения в Польше провел социологическое исследование, в котором выяснил, как польские граждане относятся к скандальным поправкам в закон о животных. Об этом передает Polskie Radio 24.

В ходе исследования респондентам был задан вопрос «Считаете ли вы, что президент Анджей Дуда должен подписать поправки к закону о защите животных, цель которых улучшить защиту животных в Польше?».

56,6% респондентов ответили на вопрос утвердительно. Причем, нововведения поддерживают как горожане — 64,5%, так и сельские жители — 55,5%. В то же время 18,7% респондентов выразили свое несогласие с введением в действие предложенного закона. Вариант «затрудняюсь ответить» выбрали 14,8% опрошенных, 8,1% заявили, что не знают о рассматриваемых поправках, а 1,7% отказались отвечать на вопрос.

Опрос проводился с 30 сентября по 9 октября этого года. Репрезентативная группа состояла из 1133 жителей Польши разного возраста и пола.

Напомним, нововведения предусматривают, помимо прочего, усовершенствование порядка функционирования приютов для животных, а также ограничение возможности содержать животных на привязи. Но наибольшие дискуссии вызвал запрет на разведение животных на мех. По мнению экс-министра сельского хозяйства Польши, а также фермерских организаций, это негативно отразится на доходах фермеров.

Теперь каждую среду фермеры и некоторые политики, присоединившиеся к ним, проводят в Варшаве уличные акции протеста.