Томск, , 13:44 — REGNUM В городе Северске выбрали мэра и спикера думы, сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области.

Депутаты думы Северска сделали свой выборы на очередном собрании 16 октября. По результатам большинства голосов пост мэра города и главы администрации занял Николай Диденко. Ранее он возглавлял администрацию ЗАТО.

Председателем местной думы остаётся экс-мэр Северска Григорий Шамин.

Добавим, на пост мэра Северска также претендовал Владимир Родыгин. Он является заместителем начальника местного управления ЖКХ, транспорта и связи.

Напомним, ранее мэр Северска одновременно возглавлял и городскую думу. Эту должность занимал Григорий Шамин. Администрацией города руководил назначаемый сити-менеджер. С 2013 года сити-менеджером Северска был Николай Диденко. Однако в связи с изменениями федерального законодательства о ЗАТО один человек больше не может совмещать посты мэра и спикера. Теперь главы ЗАТО сами руководят своими администрациями.

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