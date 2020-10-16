Баку, , 13:47 — REGNUM Пять районов Азербайджана, которые расположены вокруг Нагорного Карабаха, в настоящее время подвергаются обстрелам со стороны ВС Армении. Об этом 16 октября сообщает азербайджанское минобороны.

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«Армянские вооруженные силы, грубо нарушившие режим гуманитарного прекращения огня, продолжают обстреливать территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генпрокуратура Азербайджана сообщила, что количество погибших с момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе мирных граждан страны на сегодняшний день составляет 47 человек.