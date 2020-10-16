Москва, , 13:36 — REGNUM Поздравления своим зарубежным коллегам президент РФ Владимир Путин чаще всего направляет телеграммами. Об этом сегодня, 16 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что в зависимости от уровня взаимоотношений, от личного диалога глава государства иногда может продублировать поздравления в телефонном разговоре.

«Как правило, чаще всего отправляется телеграмма по дипломатическим каналам, передается через министерства иностранных дел, посольства», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент России Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днём его рождения. Глава государства позвонил имениннику по телефону. Кадырову исполнилось 44 года. Он стал руководителем региона в 2007 году в возрасте 31 года.