Хельсинки, , 13:38 — REGNUM Премьер-министр Финляндии Санна Марин вынуждена покинуть саммит Евросоюза и вернуться домой после контактирования человеком, зараженным коронавирусом. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Ситуация вокруг коронавируса давала о себе знать в течение всего саммита, когда председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена покинуть встречу и изолироваться по соображениям безопасности после того, как один из ее сотрудников дал положительный результат на COVID-19.

Теперь ее примеру последует и премьер-министр Финляндии. Она также контактировала у себя на родине с человеком, у которого подтвердился коронавирус. На помощь Марин придет премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, который будет представлять Финляндию на завершающем этапе встречи высших руководителей Евросоюза. Сама премьер-министр по возвращению в Финляндии «уйдет на добровольный карантин».