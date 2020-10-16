Белград, , 13:31 — REGNUM Некоторые сербские СМИ используют информацию о том, что президент России Владимир Путин 20 октября не приедет с визитом в Белград, как материал для кампании против президента страны Александра Вучича. Об этом заявил сам Вучич, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам встречи со спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком 15 октября в Белграде.

«С Путиным я неоднократно говорил по телефону, он не может дождаться, когда приедет в Сербию, но когда у него в стране 150.000 заболевших ковидом… Я, собственно, и не видел, чтобы он отправлялся с визитом в любую другую страну. Я не уверен, приедет ли он или нет, эта информация еще не подтверждена», — процитировал телеканал Н1 слова президента Вучича.

Сербский лидер добавил, что президент Путин должен был приехать на освящение храма Святого Саввы, но завершение храма опаздывает «дней на двадцать».

Отвечая на вопрос, почему министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем балканском турне, запланированном на конец месяца, тоже решил обойти Сербию, Вучич заявил, что «по всей видимости, Лавров приедет в Белград».

«Господин Лавров в любом случае приедет в Белград. Я не люблю названивать в СМИ и сообщать… У Сербии отличные отношения с Россией, Сербия — свободное и независимое государство, и это уважают и Путин, и Эммануэль Макрон, и Си Цзиньпин», — сказал Вучич.

Ранее президент Вучич говорил о том, что президент Владимир Путин посетит Сербию 20 октября, в День освобождения города. В этот день планировалась и церемония освящения храма Святого Саввы. Мозаика на стенах храма была выполнена при участии российских художников. Некоторые сербские СМИ писали, что Путин не приедет в Белград из-за сближения сербского руководства с США.

Напомним, что официального подтверждения визита Путина в Сербию со стороны Кремля не было.