Москва, , 13:31 — REGNUM У российских правоохранительных органов нет вопросов к бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Об этом 16 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«У нас нет вопросов к Тихановской, мы ее в розыск не передавали», — заявил пресс-секретарь в ответ на соответствующий вопрос.

Также он напомнил, что в розыск на экс-кандидата в президенты Белоруссии подали белорусские правоохранители и указал, что российские органы охраны правопорядка имеют единые с ними систему и обязательства.

В то же время Песков в ответ на вопрос о том, является ли случай с Тихановской попадающим под случаи, когда одно государство считает политически мотивированным преследование человека другим государством, ответил: «Нет, не подпадает».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что 16 октября президент России Владимир Путин намерен провести оперативное совещание с участием постоянных членов Совета безопасности РФ.