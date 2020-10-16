Сеул, , 13:33 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провёл встречу с послом Норвегии в Южной Кореи Фроде Солбергом, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, экологии и Арктики, активное сотрудничество в разработке вакцины от коронавируса.

В рамках встречи Чхве Чжон Гон также обратился к послу Норвегии с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

В свою очередь, Фроде Солберг высоко оценил опыт и знания Ю Мён Хи в торговых вопросах, а также выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества в будущем.