Москва, , 13:26 — REGNUM В поле зрения комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ находятся более десяти действующих против России центров. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия») в ходе видеоконференции с Санкт-Петербургом, где проходило заседание комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

«В поле зрения комиссии Госдумы находится более десяти активно действующих против России зарубежных центров подготовки на базе нежелательных в России НПО и свыше сорока их выпускников — российских граждан, регулярно получающих зарубежное финансирование на свою подрывную деятельность в нашей стране», — сообщил Пискарёв.

Подготовленные зарубежными центрами профессиональные провокаторы вовлекают молодежь в протестное движение за легализацию наркопотребления, для этого активно используются мессенджеры и соцсети, отметил парламентарий.

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