Загреб, , 13:25 — REGNUM За сутки в Хорватии был установлен новый рекорд по количеству людей, зараженных коронавирусом — было выявлено 1131 новый случай заболевания и один человек умер, сообщило 16 октября Национальное управление гражданской защиты.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Число активных случаев заболевания в Хорватии составляет 4233, из них 505 пациентов находятся в больнице. Из этого числа 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

С 25 февраля, когда в Хорватии был зафиксирован первый случай заражения, зарегистрировано 23 665 человек с коронавирусом, из которых 345 умерли.