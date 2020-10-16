Москва, , 13:31 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично ответил на вопрос журналиста агентства Bloomberg о депутате Верховной рады Украины Андрее Деркаче. Вопрос был задан 16 октября во время общения с журналистами.

Представитель Bloomberg спросил, не является ли Деркач «агентом российских спецслужб».

«Вопрос: почему только его называют агентом?» — ответил Песков.

Он также порекомендовал обратиться с соответствующим вопросом в спецслужбы России.

«А ещё лучше, не читайте такую ерунду в газетах», — подытожил чиновник.

Напомним, ранее Андрей Деркач опубликовал материалы, компрометирующие кандидата в президенты США Джозефа Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В ответ США ввели против парламентария персональные санкции.

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