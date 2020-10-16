Симферополь, , 13:22 — REGNUM Решение Вашингтона разрешить американским авиакомпаниям осуществлять полёты гражданских лайнеров недалеко от Крыма говорит о том, что в Соединённых Штатах способны воспринимать реальность и действовать прагматично. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Читайте также: США разрешили своим компаниям полёты вблизи Крыма

«Это решение свидетельствует о некотором «просветлении» в умах американской власти в определенных вопросах», — написал в соцсети «ВКонтакте» глава Крыма.

Он подчеркнул, что в Крыму ситуация с безопасностью всегда была стабильной, несмотря на все внешние попытки дестабилизации.

«Российский статус Крыма является постоянной константой, все остальные части «уравнения» нас мало волнуют», — заключил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федерального авиационного управления (ФАУ) США заявило об отмене введённых в 2014 году ограничений, согласно которым американским авиакомпаниям было запрещено прокладывать маршруты в воздушном пространстве недалеко от Симферополя. Поясняется, что такое решение связано с «изменениями условий в воздушном пространстве и снижением уровня опасности для гражданской авиации США», однако не означает признания Крыма частью России.