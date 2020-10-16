Варшава, , 13:08 — REGNUM Сейм Польши принял решение усилить ограничительные меры в регионах с наибольшим числом заразившихся коронавирусом — в так называемых «красных» и «желтых» зонах. Новые правила начнут действовать с 17 октября. Об этом передает Forsal.

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Так, в «желтых» зонах, где коронавирус распространен не на самом высоком уровне, введены следующие ограничения: в общественном транспорте могут быть заняты не более 30% всех мест, количество человек на коллективных мероприятиях — свадьбы, праздники, корпоративы и т.д. — ограничено до 20. Также школам и университетам даётся возможность самостоятельно принимать решения о переводе процесса обучения в удаленный режим, спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, а бассейны, тренажерных залов и аквапарки и вовсе приостановят деятельность.

В «красных» зонах, где ситуация с распространением коронавируса наиболее плачевна, будут приняты следующие меры: в одной очереди смогут стоять не более пяти человек, и то при условии соблюдения дистанции, торжественные мероприятия в общественных местах под запретом, а во время религиозных служб в храмах расстояние между посетителями не должно быть меньше семи метров. Также предусматривается введение дистанционного обучения в вузах и средних школах, за исключением практических занятий. Транспортные ограничения в «красной» зоне будут аналогичны «желтой» зоне.

«Мы хотим ввести ограничения, которые защитят нас от распространения коронавируса, но в то же время мы хотим, чтобы экономика работала максимально эффективно», — прокомментировал премьер-министр Матеуш Моравецкий новые ограничения после их обсуждения на заседании Правительственной группы управления кризисными ситуациями, состоявшейся 15 октября.