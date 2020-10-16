Ставрополь, , 12:57 — REGNUM Дума Георгиевского городского округа Ставропольского края досрочно прекратила полномочия главы муниципалитета Максима Клетина, который является фигурантом уголовного дела об использовании фальшивого диплома о высшем образовании и угрозах убийством. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Напомним, уголовное дело в отношении Клетина было возбуждено в середине февраля текущего года. По данным следствия, в октябре 2017 года он предоставил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского горокруга подложный диплом о получении им высшего образования, хотя на самом деле его отчислили из вуза и он не завершил обучение.

Также установлено, что в 2018 и 2019 годах чиновник во время ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством, в том числе, «приставляя нож и имитируя ее удушение». В конце сентября следствие завершило расследование, материалы дела в настоящее время рассматриваются судом.

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Следователь внес в думу Георгиевского горокруга представление, в котором поставил вопрос о досрочном прекращении полномочий Клетина. Он также указал, что установлен факт наличия у чиновника гражданства иностранного государства — Израиля, о чем не были уведомлены компетентные органы по контролю и надзору в сфере миграции.

По результатам рассмотрения представления дума городского округа приняла решение о досрочном прекращении полномочий Клетина, которое уже вступило в силу.