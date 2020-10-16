Лондон, , 12:51 — REGNUM Выходцы и потомки выходцев из Африки, стран Карибского бассейна и Бангладеш мужского пола чаще умирают от последствий заражения коронавирусной инфекцией, чем представители других этнических групп, проживающих на территории Англии и Уэльса, сообщает 16 октября со ссылкой на новые данные Sky News.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, в этой этнической группе на 100 тыс. мужчин приходится более 250 летальных случаев. Наименьшие показатели смертности продемонстрировали выходцы мужского пола из Китая, за которыми следуют представители белой расы.

При этом смертность среди белых женщин ниже (65,7 на 100 тыс.), тогда как для выходцев женского пола из стран Карибского бассейна ситуация обратная: на 100 тыс. человек в среднем регистрируется 128 смертей.