Москва, , 12:56 — REGNUM Западные государства спекулируют на происшествии с российским блогером Алексеем Навальным. В версии с «покушением» на его жизнь масса нестыковок, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе общеполитической дискуссии в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Он напомнил, что сначала блогер попал в больницу в Омске после резкого ухудшения самочувствия на борту самолёта, затем по просьбе родных его отправили лечиться в Германию. В Берлине возник скандал из-за того, что Навального якобы отравили боевым ядом «Новичок», по основной версии, нанесённым на бутылку с водой.

Одна из явных нестыковок в том, что бутылку с якобы смертоноснейшим ядом помощники Навального просто забрали из гостиницы и непонятным путём доставили в Германию. В Берлине установили, что на бутылке — «Новичок», хотя этот яд, как утверждается, есть только у России, и сопоставить следы вещества на бутылке не с чем.

Прикасавшиеся к бутылке без костюмов химзащиты не отравились, ничего не произошло и с другими пассажирами самолёта. Так был ли на бутылке яд?

В игру Берлина вступили Франция и Швеция, затем Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Факт попытки отравления Навального даже не ставится под сомнение.

«Бутылка со следами некоего вещества и остальные вещдоки — у вас! Навальный и его сопровождающие, которых для следствия нужно допросить, тоже!» — заявил Полянский.

Германия не отвечает на запросы России о предоставлении информации по инциденту, расследование в таких условиях невозможно.

По сценарию и постановке дело Навального очень похоже на инцидент с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалём, якобы отравленным «Новичком» в Британии, но «нестыковок и логических просчетов ещё больше».

Полянский призвал европейских колег дать Москве вразумительные объяснения и приступить к сотрудничеству по расследованию произошедшего.

«Либо мы делаем вывод, что это злонамеренная провокация. Со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул он.