Баку, , 12:43 — REGNUM В случае, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердит вакцину от коронавируса, созданную в России, властями Азербайджана будет рассмотрен вопрос о приобретении данного препарата. Об этом 16 октября сообщила на брифинге глава отдела Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями страны Ягут Гараева.

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По словам Гараевой, Азербайджан приобретет любую одобренную ВОЗ вакцину от коронавируса, независимо от того, где она будет произведена, главной, чтобы это препарат был качественным и безопасным.

«Что касается российской вакцины, то она находится в списке вакцин-претендентов. Она была оценена со стороны международных организаций. Даже ВОЗ дала положительную оценку. Но и она пока ее не утвердила. Если ВОЗ признает вакцину безопасной и пригодной для использования, конечно, Азербайджан рассмотрит этот вопрос», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Азербайджане в общей сложности выявлено 43 280 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией.