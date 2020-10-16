Киев, 16 октября 2020, 12:38 — REGNUM Полноценный «безвиз» между Европейским союзом и Украиной может быть восстановлен к лету 2021 года. Об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен 16 октября в интервью изданию «Европейская правда».
Посол выразила надежду на то, что летом 2021 перелёты в другие страны уже будет возможен. Она также добавила, что ограничения в передвижении существуют не только для граждан Украины, но и для граждан государств, входящих в Евросоюз.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что европейскую вакцину от коронавируса могут испытать на добровольцах с Украины.
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