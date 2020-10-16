Конакри, , 12:36 — REGNUM Сотни жителей города Канкан на востоке Гвинеи покинули свои дома на фоне роста напряженности перед воскресными президентскими выборами, на которых действующий Альфа Конде будет претендовать на спорный третий срок. Об этом сообщает ВВС Afrique.

Журналисты отмечают, что жители начали покидать свои дома вслед за ожесточенными столкновениями в городе между сторонниками Конде и сторонниками оппозиционного кандидата Селлу Далейна Диалло, который планировал посетить этот район.

Город Канкан — оплот правящей партии Гвинеи, однако весь регион также является родиной многих активистов этноса фульбе, в котором среди прочих принадлежит Диалло, сообщает корреспондент BBC Afrique Лалла Си.

По ее словам, недавняя вспышка насилия, по-видимому, является местью за нападение разъяренной молодежи на кортеж премьер-министра Гвинеи Кассори Фофаны, который две недели назад проводил кампанию в оплоте оппозиции — Лабе. В результате этого нападения было ранено около 30 человек, а также был нанесен серьезный материальный ущерб.

Как сообщают репортеры, в преддверии выборов Гвинею потрясли массовые общенациональные протесты. Жители страны выступали против решение президента Конде баллотироваться на очередной срок, что стало возможным после проведения конституционного референдума.

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