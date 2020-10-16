Батуми, Грузия, 16 октября 2020, 12:32 — REGNUM Эскадренный миноносец HMS Dragon (D35) ВМС Великобритании прибыл в порт Батуми. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
«Цель визита — продемонстрировать и углубить тесное сотрудничество между двумя государствами в области обороны и безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.
Принимала судно береговая охрана пограничной полиции МВД Грузии. В порту гостей встречали начальник береговой охраны капитан Рамаз Папидзе, исполняющий обязанности мэра Батуми Арчил Чиковани и атташе Великобритании по делам обороны в Грузии подполковник Энтони Брамвелл.
Стоит отметить, что HMS Dragon впервые зашел в территориальные воды Грузии. Планируется, что он пробудет в Батуми до 18 октября.