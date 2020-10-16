Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов обеспечить мирный переход власти в случае победы на предстоящих выборах главы государства его соперника. Об этом американский лидер заявил на встрече с американскими избирателями, которая накануне, 15 октября, состоялась в Майами в штате Флорида и транслировалась на телеканале NBC.

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Трамп заверил, что хочет мирной передачи власти, но надеется, что этого не потребуется, так как верит в свою победу.

«Да, я обеспечу мирный переход власти. Но я хочу, чтобы это были честные выборы», — подчеркнул президент США.

При этом напомним, что после его победы на выборах в 2016 году, власть ему мирным путём политическими оппонентами передана не была.

«Я потратил три с половиной года, отбиваясь от этих маньяков», — подчеркнул Трамп.

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Как сообщало иа, в конце сентября в ходе теледебатов с демократом Джозефом Байденом в штате Огайо действующий президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае своего проигрыша на предстоящих выборах.

Ранее в ходе пресс-конференции в Белом доме американский лидер отказался от прямого ответа на подобный вопрос. Трамп добавил, что передача власти и не потребуется — он уверен в своей победе на выборах в ноябре.