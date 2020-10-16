Стокгольм, , 12:31 — REGNUM Сотрудники крупных шведских компаний дают миллионы крон на лоббирование выборов в США: AstraZeneca жертвует больше всех, Ericsson поддерживает спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, а Swedish Match поддерживает трех республиканцев. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Журналисты отмечают, что средства легально переводятся с помощью различных Комитетов политического действия (PAC), которые ведут свою деятельность «в американской политике уже 75 лет». Речь идет о добровольных взносах. Сотрудник той или иной компании, являющийся гражданином США, может осуществлять пожертвования на сумму не более $5 000 в год.

Главный исполнительный директор Ericsson Бёрье Экхольм перевел уже почти $40 000 в «один из комитетов политического действия», который поддерживает на выборах в Сенат кандидатов как от демократов, так и от республиканцев. Однако и членам нижней палаты достается часть пожертвований. Так, прошлой весной из этого комитета $1 000 получила спикер Нэнси Пелоси.

Шведско-британская Astra Zeneca также занимается лоббированием своих интересов. Треть оборота комитета «Глаз тигра» приходится на США, где средства распределяются между республиканцами и демократами.

Журналисты сообщают, что Swedish Match жертвует средства, поддерживая трех республиканцев, которые надеются избраться в Сенат. Перечисленные суммы за два года сотрудниками шведской компании оказались скромными — $6 000. Одним из тех, кто получал деньги, оказался и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

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