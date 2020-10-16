Стокгольм, , 12:28 — REGNUM Сегодня «Умеренные» являются второй крупнейшей парламентской партией Швеции по числу занимаемых мест в Риксдаге. Первое место традиционно остается за «Социал-демократами». Однако, как оказалось, большинство шведских избирателей предпочитают видеть лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона на посту премьер-министра вместо действующего главы кабинета социал-демократа Стефана Лёвена. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

По данным социологического опроса Aftonbladet/Demoskop, сейчас видеть Ульфа Кристерссона премьер-министром хочет каждый второй житель Швеции. Только четверо из десяти респондентов высказались за сохранение поста за Лёвеном.

В опросе, проводимом журналистами Aftonbladet совместно с социологами из Demoskop со 2 по 9 октября, приняли участие 1 477 человек.

40% респондентов высказались за сохранение на посту премьер-министра Стефана Лёвена, 51% — высказался за кандидатуру Кристерссона. 9% опрошенных не смогли определить и отдать свое предпочтение одному из политиков.

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