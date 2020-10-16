Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что после выздоровления от коронавирусной инфекции у него не осталось никаких симптомов заболевания. Об этом он сообщил в эфире телеканала NBC.

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«Совсем ничего нет, я чувствую себя прекрасно, у меня все хорошо», — отметил Трамп.

Он добавил, что ему часто проводили тест на коронавирус. Примерно через день после дебатов с кандидатом в президенты США Джозефом Байденом, которые состоялись 29 сентября в штате Огайо, Трамп «почувствовал что-то странное». Пройденный тест оказался положительным.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп рассказал о выявлении у него коронавируса в ночь на 2 октября. Инфекцию обнаружили и у его жены Меланьи. Уже 5 октября американский лидер вернулся в Белый дом после лечения.

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