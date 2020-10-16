Стокгольм, , 13:22 — REGNUM После напряженных межпартийных переговоров между «Социал-демократами» и «Либералами» 15 октября в Риксдаг был представлен законопроект военного бюджет на 2021−2025гг. Об этом сообщила газета Expressen.

«Это самое большое увеличение расходов на оборону в процентном отношении с 1950-х», — министр обороны Швеции Петер Хультквист.

По его словам, в стране предусматривается формирование шести новых полков в Фалуне, Соллефтео, Арвидсъяуре, Гётеборге, Уппсале и Кристинехамне. Число призывников, несущих воинскую повинность, будет увеличено до 8 000 человек в год.

Ожидается, что оборонный бюджет Швеции к 2025 году вырастет с сегодняшних 60 миллиардов (€5,8 млрд) до 89 миллиардов крон (€8,6 млрд).

«Это сигнал шведскому народу, нашим партнерам и непосредственному окружению о повышении уровня безопасности и стабильности в нашей части Европы», — заявил министр обороны Хультквист.