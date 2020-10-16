Стокгольм, , 12:20 — REGNUM Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден снова встретились со своими избирателями вместо запланированных дебатов, которые были отменены из-за болезни Трампа. По мнению корреспондента SVT в США Стефана Осберга, Байден в ходе своего выступления в Филадельфии продемонстрировал свою неспособность придерживаться единого мнения по некоторым политическим вопросам. Таким образом, даже в отсутствии своего оппонента Трампа он сам не может собраться с мыслями, чем ставит свою кандидатуру под угрозу.

Так, например, кандидат Байден продолжал избегать самого центрального вопроса: намерен ли он в случае победы на выборах увеличить количество судей Верховного суда, чтобы ограничить влияние республиканцев. Даже избиратели-демократы считают, что этот шаг будет нечестной игрой, которая в конечном итоге может подорвать демократию.

Байден признал, что избиратели имеют право узнать его план еще до объявления результатов выборов, но добавил, что он также намерен следить за действиями республиканцев в Сенате при утверждении новой кандидатуры на место умершей Рут Гинзбург.

В целом ответы Байдена, подчеркивает Осберг, были неубедительными и крайне расплывчатыми. Часто они заканчивались длинными пояснениями без конкретной информации. Даже ведущий встречи Джордж Стефанопулос крайне редко перебивал Байдена, чтобы его заявления были хоть сколько-нибудь убедительными.