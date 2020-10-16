Киев, , 12:16 — REGNUM Ответ жителей Украины на вопрос о численности депутатов Верховной рады позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить своё обещание. Об этом сказано в официальном комментарии офиса президента Украины, опубликованном 16 октября.

В ведомстве напомнили, что Зеленский инициировал снижения числа депутатов с 450 до 300 ещё в августе 2019 года.

«Для реализации этой инициативы необходимо финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов «за». Это невозможно реализовать силами исключительно фракции партии «Слуга народа»… поэтому президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков…», — сказано в сообщении.

В офисе Зеленского уверены, что если народ одобрит такое решение, то ни один политик не сможет повлиять на ситуацию, несмотря на любые медийные или финансовые ресурсы.

«Привычное для нас количество народных депутатов слишком велико и порождает соблазн для многочисленных игроков с объёмным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий…» — считают в офисе.

Отметим, что украинский блогер и журналист Анатолий Шарий ранее раскритиковал инициативу Зеленского, приведя в пример страны ЕС, во многих из которых парламенты более многочисленные, чем на Украине. Шарий отметил, что в нормальных странах депутат является представителем народа, и чем больше представителей, тем лучше представлены те или иные группы населения. При этом журналист считает, что снижение числа депутатов Рады не снизит ни коррупцию в парламенте, ни расходы на его содержание.

Напомним, ранее президент Украины предложил гражданам написать волнующие их вопросы в комментариях под его видео, а также не исключил регулярного проведения всеукраинских опросов.

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