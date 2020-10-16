Киев, 16 октября 2020, 12:16 — REGNUM Ответ жителей Украины на вопрос о численности депутатов Верховной рады позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить своё обещание. Об этом сказано в официальном комментарии офиса президента Украины, опубликованном 16 октября.
В ведомстве напомнили, что Зеленский инициировал снижения числа депутатов с 450 до 300 ещё в августе 2019 года.
В офисе Зеленского уверены, что если народ одобрит такое решение, то ни один политик не сможет повлиять на ситуацию, несмотря на любые медийные или финансовые ресурсы.
Отметим, что украинский блогер и журналист Анатолий Шарий ранее раскритиковал инициативу Зеленского, приведя в пример страны ЕС, во многих из которых парламенты более многочисленные, чем на Украине. Шарий отметил, что в нормальных странах депутат является представителем народа, и чем больше представителей, тем лучше представлены те или иные группы населения. При этом журналист считает, что снижение числа депутатов Рады не снизит ни коррупцию в парламенте, ни расходы на его содержание.
Напомним, ранее президент Украины предложил гражданам написать волнующие их вопросы в комментариях под его видео, а также не исключил регулярного проведения всеукраинских опросов.
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