Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не разделяет идею превосходства белой расы, он годами её осуждал. Об этом Трамп заявил в эфире телекомпании NBC.

«Я годами осуждал превосходство белой расы», — подчеркнул американский лидер.

Трампу не понравился вопрос ведущей о том, спрашивал ли он своего соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена об отоношении к движению «Антифа». Глава США заявил, что осуждает «Антифа» и «этих левых», которые сжигают американские города.

В сентябре в ходе дебатов с Байденом Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, осуждает ли он приверженцев идеи превосходства белой расы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что осуждает ку-клукс-клан и неофашистов Proud Boys.

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