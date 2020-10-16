Лондон, , 11:51 — REGNUM Глава МИД Великобритании Доминик Рааб не исключил, что сделка Лондона с ЕС по условиям взаимоотношений после Brexit еще может быть заключена, сообщает 16 октября Reuters.

«Мы всегда говорили, что возможность заключение сделки существует», — указал дипломат в интервью BBC.

По его словам, для достижения такого результата должна быть добрая воля с обеих сторон.

Напомним, 15 и 16 октября в Брюсселе проходит саммит глав стран ЕС, посвященный достижению соглашения об условиях взаимоотношениях между блоком и Соединенным Королевством. Одним из камней преткновения является на сегодняшний день вопрос о рыболовстве: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон требует свободной продажи улова на Европейском континенте.