Казань, , 11:51 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов сегодня, 16 октября прибыл с однодневным рабочим визитом в турецкий Измир. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

После снятия ограничений, введенных из-за пандемии — это первый международный визит Минниханова. Ожидается встреча главы Татарии с министром сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции, с председателем правления торговой палаты Измира, а также мэром города и губернатором провинции. Кроме этого, запланировано посещение делегацией из Татарии организованной промышленной зоны, где проведут ознакомление с действующими предприятиями.

ИА REGNUM напоминает, в Татарию 34 туриста вернулись после отдыха с положительными тестами на SARS-CoV-2. Так, 12 заболевших вернулись из Краснодарского края, девять — из Крыма, один заразился в Ставропольском крае, еще 12 туристов с положительными тестами на коронавирус прилетели из Турции.

Читайте также: Десятки жителей Татарии привезли из отпуска коронавирус