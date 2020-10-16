Киев, , 11:37 — REGNUM Создание свободной экономической зоны в Донбассе будет способствовать организации особой жизни, особого управления и особого местного самоуправления в этих районах, заявил в эфире украинского телевидения вечером 15 октября глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию Леонид Кравчук.

По его словам, в контексте экономической зоны надо говорить «обо всем комплексе вопросов».

«Скажем, особая форма местного самоуправления, особая организация исполнительной власти… особые условия и юридические основы инвестиций», — отметил Кравчук.

Также он пояснил, что когда речь идет о свободной экономической зоне в Донбассе, «не может быть и речи, что идет война», соответственно стрельба должна прекратиться.

Также Кравчук вспомнил, что еще в 1993 году, когда он выполнял обязанности президента Украины, был создан пилотный проект свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях, но по разным причинам его не смогли реализовать.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках всеукраинского опроса, который пройдет 25 октября, гражданам Украины предложат выразить свое отношение к идее создания в Донбассе (имеется ввиду подконтрольная Украине часть бывших Донецкой и Луганской областей) свободной экономической зоны.