Москва, , 11:54 — REGNUM 14 октября Еврокомиссия представила новую стратегию, которая, по ее словам, поможет достичь целей по изменению климата к 2050 году в рамках Зеленого соглашения ЕС. Об этом сегодня сообщает портал Euobserver.

Выступая перед журналистами в Брюсселе, европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что выбросы метана необходимо сократить на треть, чтобы снизить выбросы парниковых газов как минимум на 55% в течение следующего десятилетия.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс добавил, что представленная стратегия «обеспечивает сокращение выбросов во всех секторах, особенно в сельском хозяйстве, энергетике и отходах».

Но критики стратегии говорят, что этого недостаточно, отмечая отсутствие целей по сокращению выбросов и обязательств со стороны фермеров по сокращению производства метана.

Почти 60% выбросов метана в атмосферу вызвано деятельностью человека. В ЕС более половины этой суммы приходится на сельское хозяйство (53%), за которым следуют отходы (26%) и энергия (19%).

Сторонники сокращения выбросов метана призывают Еврокомиссию сначала решить проблему отсутствия надежных данных, прежде чем формулировать цели.

Еврокомиссия, со своей стороны, заявляет, что для решения этой проблемы одним из приоритетов является улучшение измерения и отчетности по выбросам метана с помощью «добровольных инициатив и инициатив бизнеса».

Энергетическим компаниям также потребуется предпринять меры по устранению утечек газа на фоне будущих законодательных инициатив по запрету обычного сжигания и выброса газа.

На фоне этих обсуждений неправительственная организация Climate Action Network (CAN) заявила, что Комиссия медлит с принятием законодательства.

« Обязательное регулирование объемов выбросов и сжигания газа ожидается только в 2025 году », — отмечается в заявлении CAN.

С критикой в адрес стратегии выступила в числе прочих и немецкий «зеленый» депутат Европарламента Ютта Паулюс.

« Европейская комиссия рассматривает проблему поверхностно и ограничивается незначительными проблемами, такими как устранение утечек метана и статистические данные », — сказала она в своем письменном заявлении.

Паулюс заявила, что вместо этого необходимы четкие цели для сокращения выбросов метана, отметив отсутствие на сегодняшний день каких-либо обязательных мер для сельского хозяйства.

Еврокомиссия также сделала заявление о том, что в рамках этой проблемы изучит цепочку поставок нефти и газа.

ЕС является крупнейшим импортером ископаемого газа, большая часть которого поступает из России. Но многие из этих выбросов производятся ещё до того, как достигают ЕС.

Комиссия использует «дипломатические и внешние отношения ЕС» всякий раз, когда это необходимо, чтобы убедить другие страны сократить выбросы метана у их источника. На вопрос, как убедить в этом Россию, Комиссия ответила, что с Москвой уже велись технические обсуждения, в частности, утечек из российских трубопроводов

« Еще многое предстоит сделать », — призналась Симсон.

Читайте ранее в этом сюжете: Канадские экологи определили стратегию развития Procter & Gamble