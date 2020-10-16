Бишкек, , 11:35 — REGNUM И.о. президента Киргизии, премьер-министр республики Садыр Жапаров не сможет баллотироваться на пост главы государства на предстоящих выборах киргизского президента. Об этом 16 октября заявил депутат и один из авторов конституции республики Омурбек Текебаев в ходе заседания парламента страны.

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«По закону вы, Садыр Нургожоевич, не сможете баллотироваться на пост президента», — приводит его слова РИА Новости.

При этом, согласно конституции республики, человек, который исполняет обязанности президента Киргизии не имеет права баллотироваться на пост главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова сообщила, что досрочные выборы президента Киргизии могут пройти 17 января 2021 года.