Париж, , 11:33 — REGNUM Лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон отказался от выступления на телеканале France 2 и призвал «предпринимателей из частного сектора экономики создать подлинно политическую передачу».

На своей официальной странице в соцсети Twitter Меланшон написал, что «изменения в организации передачи на France 2 вынуждают меня отказаться от участия в этой передаче».

Как объяснили позднее журналисты телеканала, лидер «Непокоренной Франции» отказался участвовать в дебатах с министром здравоохранения Оливье Вераном, который также был приглашен для участия в передаче. В ответ Меланшон предложил французским предпринимателям создать собственную «подлинно политическую передачу».

Напомним, 14 октября Меланшон решил провести опрос среди членов своей партии об их отношении к его кандидатуре на президентских выборах во Франции в 2022 году.

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