Сеул, , 11:30 — REGNUM 16 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял верительные грамоты от новых послов шести стран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, глава государства принял грамоты от послов Германии, Вьетнама, Австрии, Чили, Пакистана и Омана.

Известно, что после получения документов Мун Чжэ Ин сделал памятные снимки и провел ряд встреч с новыми послами.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года глава Южной Кореи принял верительные грамоты от новых послов Китая и Японии.

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