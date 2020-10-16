Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Кандидат в президенты от Демократической партии США Джозеф Байден пообещал отменить для самых богатых американцев налоговые послабления, введённые действующим лидером Дональдом Трампом. Это не коснётся среднего класса, заявил Байден во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания, которое транслировала телекомпания ABC.

Почти $1,3 трлн из $2 трлн налоговых поблажек пришлись на самых богатых американцев, на десятую часть одного процента богачей. Именно их, пояснил Байден, он имел в виду, когда говорил о снижении налоговых ставок Трампа.

«Это не буквально все налоговые ставки», — добавил Байден.

Политик заявил, что возврат ставки корпоративного налога до уровня в 28% позволит получить дополнительно более $1 трлн.

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