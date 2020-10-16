Киев, , 11:17 — REGNUM Вопрос о легализации медицинского каннабиса важен для Украины, поскольку в препаратах на основе марихуаны в настоящий момент нуждаются не менее двух миллионов граждан страны.

Об этом говорится в комментарии офиса президента Украины, обнародованном сегодня, 16 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В комментарии отмечается, что применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность — в частности, при депрессиях и посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, которые возвращаются домой с войны.

«Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжелых состояний и заболеваний. По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах», — подчеркивает офис Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос о легализации медицинского каннабиса будет задан гражданам Украины в ходе всеукраинского опроса населения, который власть планирует провести в один день с местными выборами, 25 октября. Ранее в офисе Зеленского заявляли, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.