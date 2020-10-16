Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден заявил о готовности в случае победы на выборах действовать совместно со своими соперниками-республиканцами. Об этом бывший вице-президент заявил в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Филадельфии в штате Пенсильвания, которое транслировалось на телеканале ABC.

Демократ добавил, что намерен восстановить двухпартийный подход к решению основных проблем, стоящих перед страной.

«Мы должны изменить суть отношений между нами, — подчеркнул Байден. — Нельзя ставить под сомнение мотивы действий своего оппонента, можно сомневаться в суждениях, которые он выносит».

Байден заверил, что в случае победы на выборах он намерен прислушиваться к мнению своих оппонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября вместо запланированных дебатов кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джозеф Байден провели встречи с избирателями, которые транслировались в прямом эфире телеканалов NBC и ABC.