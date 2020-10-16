Киев, 16 октября 2020, 11:18 — REGNUM В случае успешного проведения на Украине опроса избирателей 25 октября подобные опросы могут стать регулярными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном 16 октября.
По мнению Зеленского, подобное «народовластие» способно пошатнуть рейтинги политиков, которых перестанут приглашать на ток-шоу и узнавать их мнение за ненадобностью.
Президент Украины также предложил жителям страны предлагать свои вопросы для новых социологических исследований общественного мнения.
Напомним, ранее президент Украины опубликовал все пять вопросов, которые она намерен включить в опрос избирателей, который пройдёт 25 октября параллельно с местными выборами.
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