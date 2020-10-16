Киев, , 11:18 — REGNUM В случае успешного проведения на Украине опроса избирателей 25 октября подобные опросы могут стать регулярными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном 16 октября.

«25 октября мы можем показать, что этот механизм имеет право на существование, и ничто не мешает нам ежемесячно или даже еженедельно говорить о важном и узнавать твое мнение», — сказал он.

По мнению Зеленского, подобное «народовластие» способно пошатнуть рейтинги политиков, которых перестанут приглашать на ток-шоу и узнавать их мнение за ненадобностью.

Президент Украины также предложил жителям страны предлагать свои вопросы для новых социологических исследований общественного мнения.

«О чём ещё ты хотел бы высказаться, как гражданин Украины: легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика. Пиши, какие вопросы стоит включать в следующие опросы», — призвал Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины опубликовал все пять вопросов, которые она намерен включить в опрос избирателей, который пройдёт 25 октября параллельно с местными выборами.

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