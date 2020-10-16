Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси препятствует принятию пакета мер по стимулированию экономики страны, серьёзно пострадавшей в результате пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в ходе встречи с американскими избирателями в Майами в штате Флорида, которая транслировалась на телеканале NBC, заявил президент США Дональд Трамп.

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Глава Белого дома пояснил, что Пелоси не поддерживает и не хочет принимать стимулирующие меры, потому что считает, что это негативно отразится на шансах демократов на выборах.

«Проблема в Нэнси Пелоси, — подчеркнул Трамп. — Она не хочет давать денег».

«Народ знает, что она у нас на пути. Она не любит наших граждан, она не любит рабочих. Дело в том, что она не права», — добавил американский лидер.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что со спикером Палаты представителей республиканцы ведут переговоры по этому вопросу. Трамп утверждал, что демократ, создавая препятствия на пути к принятию инициативы, «наказывает народ», пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года сенаторы Соединённых Штатов и чиновники администрации президента США Дональда Трампа достигли соглашения по законопроекту о мерах экономического стимулирования экономики страны для смягчения экономического эффекта от пандемии коронавируса. Ожидалось, что пакет мер обойдётся в $2 трлн.

9 сентября республиканцы представили свою версию законопроекта, предложив выделить из средств федерального бюджета до $500 млрд на помощь различным секторам экономики. В частности, предлагается направить $105 млрд на поддержку школ, а $31 млрд — на исследования по вакцине против коронавирусной инфекции.

В конце сентября члены палаты представителей Конгресса США от Демократической партии в качестве контрпредложения представили новую версию законопроекта по стимулированию экономики страны, получившую называние «Закон о героях» (Heroes Act) объёмом $2,2 трлн.