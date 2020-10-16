Вашингтон, 16 октября 2020, 11:05 — REGNUM Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси препятствует принятию пакета мер по стимулированию экономики страны, серьёзно пострадавшей в результате пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в ходе встречи с американскими избирателями в Майами в штате Флорида, которая транслировалась на телеканале NBC, заявил президент США Дональд Трамп.
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Глава Белого дома пояснил, что Пелоси не поддерживает и не хочет принимать стимулирующие меры, потому что считает, что это негативно отразится на шансах демократов на выборах.
При этом глава Белого дома подчеркнул, что со спикером Палаты представителей республиканцы ведут переговоры по этому вопросу. Трамп утверждал, что демократ, создавая препятствия на пути к принятию инициативы, «наказывает народ», пишет ТАСС.
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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года сенаторы Соединённых Штатов и чиновники администрации президента США Дональда Трампа достигли соглашения по законопроекту о мерах экономического стимулирования экономики страны для смягчения экономического эффекта от пандемии коронавируса. Ожидалось, что пакет мер обойдётся в $2 трлн.
9 сентября республиканцы представили свою версию законопроекта, предложив выделить из средств федерального бюджета до $500 млрд на помощь различным секторам экономики. В частности, предлагается направить $105 млрд на поддержку школ, а $31 млрд — на исследования по вакцине против коронавирусной инфекции.
В конце сентября члены палаты представителей Конгресса США от Демократической партии в качестве контрпредложения представили новую версию законопроекта по стимулированию экономики страны, получившую называние «Закон о героях» (Heroes Act) объёмом $2,2 трлн.